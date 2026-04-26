Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) görücüye çıkan beyaz çay, yüksek üretim maliyeti ve zahmetli işleme süreciyle dikkat çekiyor. Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) tarafından geliştirilen ürün, bitkinin sadece en üstteki tomurcuk kısmından elde ediliyor. Uzmanlar, 1 kilogram kuru beyaz çay üretebilmek için yaklaşık 6 kilogram yaş tomurcuk toplandığını, bu düşük verimliliğin piyasadaki satış fiyatını doğrudan yukarı çektiğini saptadı.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Beyaz çay, işleme sürecinde gördüğü minimum ısıl işlem sayesinde bitkinin doğal antioksidan özelliklerini en üst seviyede koruyor. ÇAYMER yetkilileri, bu ürünün bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yüksek talep gördüğünü ancak üretim kapasitesinin sınırlı tutulduğunu bildirdi. Ar-Ge çalışmaları kapsamında beyaz çayın yanı sıra oolong çayı ve çay çiçeği gibi özel türlerin de butik yöntemlerle işlendiği açıklandı.

DEMLEME SÜRECİNDE 80 DERECE KRİTERİ

Yüksek maliyetli ve hassas bir yapıya sahip olan beyaz çayın tüketim aşamasında özel teknikler kullanılması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, suyun kaynama derecesine ulaşmadan, yaklaşık 80 derecelik sıcaklıkta demlenmesi gerektiğini belirtti. Yanlış demleme koşullarının ürünün tadında acılaşmaya yol açabileceği kaydedilirken, kısa süreli demlemenin aromanın korunması açısından kritik olduğu bildirildi.

PAZARDAKİ YERİ "ALTIN DEĞERİNDE" OLARAK TANIMLANDI

Sınırlı üretim hacmi nedeniyle pazarın en üst segmentinde yer alan ürün, fuar süresince katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geleneksel siyah çaydan farklı olarak tamamen el işçiliği ve özel kurutma teknikleriyle hazırlanan beyaz çay, Türkiye'nin katma değeri yüksek tarım ürünleri kategorisinde yeni bir pazar oluşturdu.