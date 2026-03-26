Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nin hiç öğrenci almadan kapatılması ve binası ile öğrencisi bulunmayan fakülteye "fakülte sekreteri" olarak atanan Cihan Karabel'in 3 yıl boyunca maaş aldığı iddiasına ilişkin haberler 16 Mart 2026'da DİĞER birçok haber daha Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2026 tarihli ve 2026/1398 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Engelli Web, yapay zeka asistanı Grok'un Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkındaki cevaplarının da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiğini duyurdu.

Paylaşımlar X platformu tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.