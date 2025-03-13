İsviçre merkezli bir perakende firması, oyunu ön siparişe açarak 113 dolara (yaklaşık 4 bin TL) satışa sundu. Bu rakam, oyunseverler arasında büyük yankı uyandırdı.

100 Dolar Yeni Standart mı Olacak?

GTA 6’nın fiyatıyla ilgili spekülasyonlar uzun süredir devam ederken, İsviçre merkezli perakendeci Brack tarafından listelenen fiyat, iddiaları güçlendirdi. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için belirlenen 99 İsviçre frangı (yaklaşık 113 dolar), oyun fiyatlarının yeni bir seviyeye çıkabileceğini gösteriyor.

Daha önce de oyun dünyasının önde gelen analistleri, GTA 6’nın 100 dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu son gelişme, fiyatın daha da yüksek olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Tepkiler Gecikmedi

Fiyatın ortaya çıkmasıyla birlikte oyunseverlerden tepkiler de gecikmedi. Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, bu fiyat seviyesinin abartılı olduğunu dile getirdi. Ancak bazı oyuncular, bunun yalnızca geçici bir listeleme olabileceğini belirtiyor. Zira ön sipariş döneminde belirlenen fiyatlar, zaman zaman güncellenebiliyor.

Uzmanlardan Fiyat Artışı Yorumu

Oyun sektörü uzmanlarına göre, oyun fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz. Wedbush Securities analisti Michael Pachter, 100 dolarlık fiyat seviyesinin yeni bir standart haline gelebileceğini ifade ederken, yatırım uzmanı Matthew Ball, artan oyun geliştirme maliyetleri nedeniyle fiyatların yükselmesinin stüdyolar için daha sürdürülebilir bir gelir modeli yaratacağını belirtiyor.

Çıkış Tarihi ve Resmi Açıklama Bekleniyor

Rockstar Games ve Take-Two Interactive tarafından henüz resmi bir fiyat duyurusu yapılmadı. Ancak GTA 6’nın 2025 sonbaharında çıkması bekleniyor. Oyun dünyasının gözü, Rockstar’ın yayınlayacağı yeni fragmanda.