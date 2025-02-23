Bilgisayar bileşenleri ve çevre birimleri üreticisi Corsair’in finans yetkilisi Ronald van Veen, yaptığı bir açıklamada oyunun PC’ye 2026’nın başında gelebileceğini ima etti.

YETKİLİLER 'SPEKÜLASYON' AÇIKLAMASI YAPTI

Van Veen’in konuşmasına göre, GTA 6’nın konsol sürümü 2025’in sonbaharında piyasaya sürüldükten sonra, PC versiyonu 2026’nın ilk çeyreğinde gelebilir. Ancak bu açıklamanın ardından Corsair yetkilileri hızla geri adım attı ve şu ifadeleri kullandı:

-"Bu tamamen spekülasyondur. Ronald van Veen'in Rockstar veya Take-Two’dan herhangi bir resmi bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir."

Bu açıklamayla birlikte, GTA 6’nın PC çıkışıyla ilgili belirsizlik daha da derinleşti.

"HEMEN GELEMEYECEK"

Corsair’in açıklamasının ardından, Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick de konuya değindi. GTA 6’nın PC versiyonunun hemen gelmeyeceğini ima eden Zelnick, şu sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi:

Bu açıklama, önceki GTA oyunlarının önce konsollara çıkıp, daha sonra PC için piyasaya sürüldüğü geçmiş trendi doğrular nitelikte. GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 de önce konsollara çıkmış, ardından PC’ye uyarlanmıştı.