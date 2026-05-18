Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız orta saha Matteo Guendouzi, sezonunun tamamlanmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Fransız yıldız, taraftara mesaj vererek, gelecek yılı işaret etti. Guendouzi, kısa sürede çok şey yaşadığını belirterek : "6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu. Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim. Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım. Bu bizim hikayemizin sonu değil." ifadelerini kullandı.