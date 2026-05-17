''Güldür Güldür Show” programındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Alper Kul, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, tarım sektörüne yatırım yaptığını ancak süreç sonunda büyük maddi kayıp yaşadığını anlattı.

CEVİZ ÜRETİMİNDEN CİDDİ ZARAR ETTİ

Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Alper Kul, oyunculuk dışında farklı alanlarda da girişimlerde bulunduğunu söyledi. Tarım sektörüne büyük umutlarla adım attığını belirten oyuncu, özellikle ceviz üretiminde ciddi zarar ettiğini açıkladı.

Program sırasında Fatih Altaylı’nın “Tarımda da batmayasın” sözleri üzerine konuşan Alper Kul, “Battım battım. O iş çok zor” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

ÜRETİCİLİK ÇOK PAHALI

Ceviz üretimi yaptığını söyleyen oyuncu, yatırım öncesinde detaylı analizler yaptırdıklarını ancak buna rağmen işlerin istedikleri gibi gitmediğini ifade etti. Kul, “Toprak analizleri yapıldı, iklim analizleri yapıldı ama üreticilik çok pahalı” dedi.

Üretim maliyetlerinin giderek arttığını vurgulayan ünlü isim, özellikle gübre ve ilaç fiyatlarının büyük yük oluşturduğunu söyledi. Tam ürününü satacağı dönemde ithal cevizlerin piyasaya girdiğini belirten Kul, bu durumun da kendisini ekonomik olarak zorladığını ifade etti.

YAKLAŞIK 1500 ZEYTİN AĞACI VAR

Tarım işinden tamamen vazgeçmediğini de söyleyen oyuncu, zeytin ve bal üretimiyle ilgilenmeye devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 1500 zeytin ağacı bulunduğunu belirten Alper Kul, ilerleyen dönemde kendi zeytinyağını üretmeyi hedeflediğini söyledi.