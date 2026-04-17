2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğurcan Açıkgöz’ün siyasi bağlantısı tartışma yarattı.
AKP’Lİ İSMİN AKRABASI ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan Uğurcan Açıkgöz’ün, dönemin AKP Tunceli İl Başkanı Cihan Açıkgöz’ün yeğeni olduğu belirlendi. Söz konusu gelişme, kamuoyunda soruşturmanın seyri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Öte yandan Açıkgöz’ün siyasi geçmişine ilişkin bilgiler de dikkat çekti. Uğurcan Açıkgöz’ün 2008 yılında AKP Tunceli İl Başkanı olarak atandığı öğrenildi. 2009 yılında AKP’den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Açıkgöz’ün, aynı yıl gerçekleştirilen il kongresinde yeniden il başkanı seçildiği ifade edildi.