Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşandı.

Bu kapsamda yurt dışındaki firari şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı; dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi hakkında karar çıktı ve soruşturma dosyasına son olarak yeni bir delil eklendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Bakanlık, Altaş'ın iade dosyasını hem bulunduğu ABD'deki yetkili makamlara iletilmek, hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından 'kırmızı bülten' yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.

ESKİ BAŞHEKİM TUTUKLANDI

Doku’nun, hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Özdemir, o dönem görev yaptığı hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi. Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ NOT DOSYAYA GİRDİ

Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir delilin 27 Ocak'ta dosyaya girdiği öğrenildi.

Buna göre dönemin Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin’in şehirde bulunan evinin kapısına 26 Ocak 2026 akşamı bir not bırakıldı.

Notta “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadeleri yazıldı.

Çetin, notu ertesi gün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına iletti ve not Gülistan Doku soruşturma dosyasına eklendi.

Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in jandarmada, "Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım" şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti.