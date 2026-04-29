Tunceli’de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında hareketli günler yaşanırken, son olarak Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kafede karşılaştığı görüntülerin tutanaklara yansıtılmadığı iddia edildi. İddialara ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada usulsüz işlem yapan veya bilgi gizleyen kolluk görevlilerinin tek tek tespit edilmesi hedefiyle soruşturma başlattı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce, davanın kilit ismi Mustafa Türkay Sonel ile çalıştığı kafede karşılaştığını, ancak bu anlara ait görüntülerin dosyadan gizlendiği iddiasını gündeme taşıdı.

Çimen olay yerinde inceleme yapan kolluk görevlilerinin "görüntü yok" şeklinde tutanak tuttuğunu ancak JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) incelemesinde 6 saatlik bir kaydın ortaya çıkarıldığını söyledi.

Görüntülerde Gülistan Doku’nun, Vali’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'i gördükten sonra hızla işletmeden ayrıldığı iddia edildi.

SAVICLIK ‘DİJİTAL AYAK İZİ’ DÖKÜMÜ İSTEDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat birimlerine yazı yazarak Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye’deki "dijital ayak izlerinin" dökümünü istedi.

Başsavcılık, 5 Ocak 2020 günü sistem üzerinde herhangi bir yetkisiz sorgulama veya müdahale yapılıp yapılmadığına mercek tutarken, dosya üzerinde delil karartma faaliyetinde bulunan kamu görevlilerinin veya şüphelilerin isimlerinin tespit edilmesini hedefliyor.