Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 10 şüphelinin, gece saatlerinde konvoy eşliğinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.
TUTUKLULAR ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ
Tunceli’de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Son olarak, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler, Tunceli'den Elazığ'a sevk edildi. Gece yarısı konvoyla kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.
SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI YÜRÜTÜLÜYOR
Yaklaşık 5 yıldır kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma, yeni gözaltı ve tutuklamalarla birlikte genişletilerek sürdürülüyor.