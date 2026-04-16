5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun Tunceli'de kayboluşuna yönelik yürütülen soruşturmada 13 kişi, 13 Nisan'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.
Emniyet işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 4'ü, savcılık ifadelerinin alınması amacıyla adliyeye sevk edildi.
