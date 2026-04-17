Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Nisan 2026 tarihli yazısıyla, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel’e yönelik yürütülen soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı.

‘SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME’

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2020/52 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, aralarında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. TV 100’de yer alan habere göre, soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda, dönemin valisi Sonel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde düzenlenen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçuna ilişkin yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi.

KURUMLARA İLETİLDİ

Söz konusu iddiaların “kişisel suç” kapsamında değerlendirilmesi üzerine dosya, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/6 maddesi gereğince yetkili merci olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Başsavcılığın, soruşturmayı 2026/7025 sayılı dosya üzerinden sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan yazıda, Sonel’in olayların gerçekleştiği dönemde Tunceli Valisi olarak görev yaptığına dikkat çekilerek, konunun idari boyutunun da değerlendirilmesi amacıyla ilgili belgelerin yetkili kurumlara iletildiği bildirildi.