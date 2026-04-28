Tunceli’de 2020’de kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma sürerken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Dosyada hareketli günler yaşanırken, Doku dosyasına tutuklu eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında bulunduğu tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş'ın babasıyla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren yazışmalarda Altaş'ın babasına, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği, bir başka mesajda ise, "Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" bildirildi.

2022’de önce Meksika’ya ardından da yasa dışı yollarla ABD’ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’tan para talep ettiği belirlenirken, Altaş’ın, “Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım. Beni Amerika’ya yolladığını söylerim” dediği, ayrıca, “Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak” mesajını yazdığı ortaya çıktı.

‘HER ŞEYDEN HABERİN VAR’

9 Ocak 2026’daki yazışmalarda, Altaş’ın babasına “Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum” dediği, baba Celal Altaş’ın ise “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” yanıtını verdiği kaydedildi.

Mesajlarda baba Altaş’ın Umut Altaş’a daha önce gönderdiği 150 bin doları da geri istediği kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

2020’de Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Raftan indirilen dosyada, "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada aralarında dönmenin Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov gibi isimler yakalanmıştı.