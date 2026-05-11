Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 şüphelinin Erzurum’a nakledildiği öğrenildi. Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan şüpheliler Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Nakil kararının, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi. DOSYA YENİDEN AÇILMIŞTI Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku dosyası, 2024 yılında göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun talimatıyla yeniden ele alınmıştı. Soruşturma kapsamında JASAT ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurulurken, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, HTS ve PTS kayıtları yeniden incelenmişti. Yürütülen çalışmaların ardından dosyanın seyri değişmiş, soruşturma “cinayet” kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, ailesi ve bazı kamu görevlileri hakkında ise “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla işlem yapılmıştı. Öte yandan ABD’de bulunduğu belirtilen Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

