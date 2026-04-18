Küresel gümüş piyasası, artan yatırım talebi ve maden üretimindeki gerileme sonucunda üst üste altıncı yılında da arz açığı verme yolunda ilerliyor. Gümüş Enstitüsü tarafından 15 Nisan Çarşamba günü yayımlanan yıllık görünüm raporuna göre 2026 yılındaki arz açığının yüzde 15 oranında genişleyerek 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması öngörülüyor.

YATIRIM TALEBİ GÜÇLÜ, ENDÜSTRİYEL KULLANIM ZAYIF

Raporda, gümüş külçe ve madeni paralara olan talebin bu yıl yüzde 18 oranında artacağı tahmin ediliyor. Ancak bu güçlü artışa rağmen endüstriyel uygulamalar, fotoğrafçılık, mücevherat ve gümüş eşya sektörlerindeki gerileme nedeniyle toplam tüketimin yüzde 2 oranında hafif bir düşüş kaydetmesi bekleniyor.

ÜÜRETİM TARAFINDA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Arz tarafında ise karamsar bir tablo hakim. Enstitü, maden çıktılarındaki düşüş ve üreticilerin riskten korunma faaliyetlerindeki azalma nedeniyle toplam arzın bu yıl yüzde 2 oranında gerileyeceğini öngörüyor. Geri dönüşüm faaliyetlerindeki yüzde 7’lik artışın ise üretimdeki bu kayıpları bir miktar dengelemesi bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FİYAT ÖNGÖRÜLERİ

Orta Doğu’daki gerilimler kısa vadeli fiyat görünümünü belirsizleştirse de kurum, 2026 yılının geri kalanı için gümüşe yönelik iyimser beklentisini koruyor. Analizde şu ifadelere yer verildi:

"İran ile yaşanan savaşın kısa vadeli etkilerine rağmen, 2026’nın geri kalanında gümüş için yapıcı duruşumuzu sürdürüyoruz."

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI GÜMÜŞÜ DESTEKLEYEBİLİR

Enstitü, Orta Doğu’daki çatışmanın kontrol altında tutulacağını ve enerji kaynaklı enflasyonu dizginlemek için uygulanan parasal sıkılaşmanın geçici olacağını öngörüyor. İran ile yaşanan gerilim uzasa dahi, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve mali baskılar nedeniyle reel tahvil getirilerinin düşeceği, bunun da faiz getirisi olmayan gümüş ve altın gibi değerli metalleri destekleyeceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, döngüsel piyasalardaki satış baskısıyla birlikte yatırımcıların yeniden "güvenli liman" arayışına gireceği ve hem altına hem de gümüşe olan ilginin tekrar canlanacağı vurgulanıyor.