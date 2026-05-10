Piyasalarda son günlerde gözler gümüş tarafına çevrildi. Çin ekonomisindeki toparlanma sinyalleri, bakır fiyatlarındaki yükseliş ve dolar endeksinde görülen geri çekilme gümüşte yükselişleri tetikledi.

Uzmanlara göre jeopolitik risklerin büyük ölçüde azalması ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşme, değerli metaller arasında yer alan gümüşü destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi ve bakır fiyatlarının yükselişe geçmesi, sanayi metallerine olan talebin güçlendiğine işaret ediyor. Gümüşün kullanım alanlarının önemli bir bölümünün sanayiye dayanması nedeniyle bu gelişmeler fiyatlar üzerinde olumlu etki yaratıyor.

Bakır fiyatlarının belirli seviyelerin üzerine çıkması da sanayi metallerinde yeni bir döneme girildiği şeklinde yorumlanıyor.

TEKNİK SEVİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasalarda teknik analiz tarafında gümüşün son dönemdeki sert hareketleri dikkat çekiyor. Kısa sürede yükseliş gösteren fiyatları sonrasında yaşanan geri çekilme, yatırımcıların odağını kritik seviyelere çevirdi.

Analistler, 73 dolar ve 84 dolar seviyelerinin piyasada yön belirleyici olacağını ön sürüyor. Gümüşün 73 doların altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği belirtilirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

84 DOLAR KİRİTK EŞİK

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarının 84 dolar seviyesini kırması durumunda düşüş senaryosunun zayıflayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda ilk hedefin 92 dolar olabileceği, daha uzun vadede ise 100 dolar bandının gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte özellikle bu iki kritik seviyenin gümüşün yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.