Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Demirel, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 2-0 yendikleri çeyrek final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski bir kaleci olan Volkan Demirel, Galatasaray file bekçisi Günay Güvenç'e yediği hatalı golden sonra gösterilen tepkiyle ilgili konuştu. Kalecileri "yalnız adamlar" olarak nitelendiren Demirel, "Günay'ı az önce içeride gördüm ve kafasına takmamasını söyledim. Biz de bu tarz durumlara çok maruz kaldık. Belki futbolcuyken hata yaparsanız bu kadar eleştiri almazsınız ama kaleci yaptığı zaman biraz daha dozu farklı, fazla oluyor. Bunu çok yaşadığım için Günay'ı çok iyi anlıyorum. Bence Günay kafasına takmasın. Günay bence çok değerli bir kaleci. Kendisini çok seviyorum. Aynı şekilde Uğurcan da öyle. Bu kaleciler Türkiye'nin değeridir. Bir iki maçla kötü kaleci olunmaz. İkisinin de ben çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan zaten çok farklı yerlere gidiyor. Günay da Galatasaray için çok önemli bir kaleci. Galatasaray taraftarı bugün kırgınlardır, biliyorum. Bize elendikleri için üzgün olabilirler, bir de ben olduğum için ekstra bir üzgün olabilirler ama bizim daha çok ihtiyacımız vardı açıkçası. Onlara ben başarılar diliyorum, Günay kardeşime de kafasına takmamasını söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.