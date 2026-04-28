Güneş tutulması tutkunları ve gökyüzü meraklıları için beklenen haber geldi. Bilim insanları, yüzyılın en uzun ve en etkileyici tam güneş tutulmasının tarihini kesinleştirdi. Gündüzün birkaç dakika boyunca tamamen geceye dönüşeceği bu olay, tam 157 yıl boyunca bir daha bu şekilde gözlemlenemeyecek.

Tutulma anında gökyüzü öyle bir kararacak ki, sadece yıldızlar değil bazı gezegenler bile çıplak gözle görülebilecek.

Ay'ın dağları arasından süzülen güneş ışıkları, gökyüzünde ışıldayan bir mücevheri andıran efsanevi "Elmas Yüzük" efektini oluşturacak. Sadece birkaç saniye sürecek bu an, bir neslin hafızasına kazınacak.

Görüleceği yerler çok dar bir hat üzerinde

Bu eşsiz doğa olayı her yerden aynı ihtişamla izlenemeyecek. Uzmanlara göre tutulmanın tam hali sadece Grönland, İzlanda ve İber Yarımadası (İspanya) üzerinden geçen dar bir koridorda tam kapasiteyle görülebilecek. İspanya'nın Bask bölgesi, bu tarihi anı izlemek için şimdiden dünyanın en popüler rotası haline geldi.

Bu büyüleyici manzarayı izlemek isteyenler için uzmanlar kritik bir uyarıda bulunuyor:

Onaylı gözlük şart: Güneş tutulması gözlükleri olmadan gökyüzüne bakmak kalıcı göz hasarlarına neden olabilir.

Sadece o an serbest: Sadece güneşin tamamen kapandığı o birkaç dakikalık "tam karanlık" anında çıplak gözle bakmak güvenlidir.

Seri tutulmalar dönemi başlıyor

Bu yüzyılın olayı 2183 yılına kadar bir daha yaşanmayacak olsa da, gökyüzü bize cömert davranmaya devam edecek. Bu dev olayı 2 Ağustos 2027 ve 26 Ocak 2028 tarihlerindeki kısmi tutulmalar takip edecek.