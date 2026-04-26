NASA, Güneş’te yalnızca 7 saat arayla meydana gelen iki devasa patlamanın Dünya üzerindeki teknolojik sistemleri olumsuz etkilediğini duyurdu.

RADYO İLETİŞİMİ KESİLDİ

23 ve 24 Nisan tarihlerinde kaydedilen bu yüksek enerjili patlamalar, gezegenimizin belirli bölgelerinde radyo iletişiminde kesintilere yol açarken, uzay ajansı o anlara ait çarpıcı görüntüleri paylaştı.

Güneş Dinamiği Gözlemevi tarafından anlık olarak takip edilen süreçte, ilk "yoğun" patlama 23 Nisan günü zirve noktasına ulaştı. Bu patlamadan yaklaşık yedi saat sonra, 24 Nisan sabahı saat 04:13 sularında ikinci bir büyük patlama daha kaydedildi. Her iki olay da bilim dünyasında en şiddetli kategori olarak kabul edilen "X sınıfı" içinde yer alarak sırasıyla X2.4 ve X2.5 şiddetinde ölçüldü.

78 GÜN SONRA EN KUVVETLİ PATLAMA

Güneş fizikçisi Ryan French, bu iki patlamanın son 78 gün içinde kaydedilen en güçlü güneş aktiviteleri olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. Uzmanlar, bu patlamalara "koronal kütle atımı" (CME) adı verilen devasa plazma ve manyetik alan fışkırmalarının eşlik ettiğini belirtti. Şubat ayında yaşanan benzer dört büyük patlamanın ardından gelen bu son hareketlilik, Güneş’in son dönemdeki aktif evresini bir kez daha kanıtladı.

Bilim insanları, bu tür güçlü patlamaların yalnızca radyo dalgalarını değil; elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini ve yörüngedeki uyduları da tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle uzay araçları ve astronotlar için radyasyon riski barındıran bu durum, küresel teknoloji altyapısı üzerindeki hassasiyeti artırıyor. NASA, Güneş sisteminin ışık kaynağını kesintisiz olarak izlemeye ve olası etkileri raporlamaya devam ediyor.