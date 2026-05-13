CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hem siyasetin hem de parlamentonun itibar kaybına uğradığını belirterek, mevcut siyasi iklimi eleştirdi. Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte daha uzlaşmacı ve sorumlu bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erol, özellikle güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bir dönemde siyasette kullanılan sert dilin toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğini ifade etti.

“MİLLETVEKİLLERİ TOPLUMUN AYNASIDIR”

Üç dönemdir milletvekilliği yaptığını belirten Erol, Meclis kürsüsünde yıllardır benzer tartışmaların sürdüğünü söyledi. Milletvekillerinin toplumun farklı kesimlerinden gelen en nitelikli isimler olduğunu ifade eden Erol, “Bizler topluma öncülük edecek, örnek oluşturacak davranışlar sergilemek zorundayız” dedi.

İNÖNÜ’YÜ, ECEVİT’İ DEMİREL’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında Türkiye siyaset tarihindeki liderlerin toplum nezdinde kazandığı sıfat ve unvanlara değinen Erol, İsmet İnönü’den Bülent Ecevit’e, Süleyman Demirel’den Necmettin Erbakan’a kadar birçok siyasi liderin toplumda belirli değerlerle özdeşleştiğini anlattı. Erol, “Liderler toplumda karşılık gördükleri ölçüde bir sıfatla anılmıştır. Bu durum, siyasetin geçmişte toplum nezdinde daha güçlü bir karşılığının olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SİYASETİN DİLİ DEĞİŞMELİ”

Türkiye’nin hem iç hem dış politikada kritik bir süreçten geçtiğini belirten Erol, “Terörsüz Türkiye süreci”, bölgesel çatışmalar ve güvenlik sorunları devam ederken iç siyasette “kirli yöntemlerin” kullanılmasını eleştirdi. TBMM’de yaşanan tartışmaların toplumda olumsuz etki yarattığını söyleyen Erol, kürsüdeki sert söylemler ile kulislerdeki ilişkiler arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Erol, “Burada birbirimize ağır sözler söylüyoruz ama kuliste aynı masada oturup sohbet edebiliyoruz. Siyasetin dili daha yapıcı bir noktaya taşınmalı” ifadelerini kullandı.

“UZLAŞMA KÜLTÜRÜ GÜÇLENMELİ”

Konuşmasının sonunda siyasette nezaket ve uzlaşma kültürünün yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erol, Türkiye’nin güvenlik sorunları çözülmeden iç siyasette gerilim üretmenin ülkeye zarar verdiğini söyledi.

Erol, “Millî güvenlik sorunlarımız sürerken siyasetin dili farklılaşmalı, uzlaşma ve ortak akıl öne çıkmalıdır” dedi.