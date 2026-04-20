Sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sportif bir yaşamı benimseyen Brezilyalı sosyal medya fenomeni acı bir olayın kurbanı oldu. Teksas'ta düzenlenen Ironman yarışına katılan fenomenin cansız bedeni parkurdaki bir gölün 3 metre derinliğinde bulundu.

3 AŞAMALI YARIŞI BİTİREMEDİ

Zorlu yarışın 3 aşamada gerçekleştiği öğrenildi. Koşu, bisiklet ve yüzme aşamalarından oluşan yarışta göl aşamasında sebebi belirlenemeyen şekilde hayatını kaybeden Araujo'nun ailesinin genç kadını uyardığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Genç fenomenin ölümünden önce antrenman yaparken sosyal medya hesabından “İşte yeni bir gün” notuyla paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Bir arkadaşı ise Araujo’nun yarış öncesi iyi hissetmediğini belirterek, “Hastaydı, zayıf olduğunu söyledik ama dinlemedi. Grip geçirmişti” ifadelerini kullandı.