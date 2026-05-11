Ajda Pekkan, Anneler Günü’nde annesi Nevin Pekkan ve kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte çekilen özel kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygusal mesajıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, annelerin hayatındaki eşsiz yerine vurgu yaparak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.
Ajda Pekkan, Anneler Günü’nde annesi Nevin Pekkan ve kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte çekilen özel kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygusal mesajıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, annelerin hayatındaki eşsiz yerine vurgu yaparak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.
''İNSANIN HAYATA İLK TEMAS ETTİĞİ YER''
Ajda Pekkan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde:
“Anne…
İnsanın hayata ilk temas ettiği yer çoğu zaman bir annenin kalbidir.
Zaman geçse de, hayat değişse de annenin bıraktığı sevgi ve iz insanın içinde yaşamaya devam eder.
Bugün, hayatımıza anlam katan tüm anneleri sevgi ve minnetle anıyorum.
Anneler Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA YORUMLAR HAVADA UÇUŞTU
Ajda Pekkan’ın annesi Nevin Pekkan ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafı gören birçok kullanıcı, Nevin Pekkan’ın genç görünümüne şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları karenin yapay zeka ile hazırlandığını söyledi.
Nevin Pekkan’ın yıllara meydan okuyan görüntüsü için sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. En dikkat çeken yorumlardan biri ise “Ne yiyip ne içiyorsunuz?” oldu.
Paylaşımın ardından kullanıcılar, “Kadın kızlarından daha genç görünüyor”, ''Güzelliğini annesinden almış'', “Çabuk Ajda Pekkan’ın annesine bakın” ve “Genetik resmen başka seviye” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.
Görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığı da belirtiliyor.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.