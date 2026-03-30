TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan Seda Sayan, estetik ve güzellik sorularına cevap verdi. Ünlü isim, cilt altını ışınla yaktırdığı itirafıyla stüdyodakileri şaşırttı ve sosyal medyada konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

''CİLT ALTIMI IŞINLA YAKTIRDIM''

Sayan, yaptığı işlemi şöyle anlattı:

“Cilt altımı ışınla yaktırdım. Eti pişirirken yağlı tavaya attığını düşün, et nasıl topluyor? Bu işlem de öyle. Germe veya bıçak izi yok. Çok iyiyim. Yakından görün, makyajsız cildim daha iyi.”

İşlem sonrası ağrılarının üç haftada geçtiğini belirten Sayan, estetikten aldığı memnuniyeti dile getirdi.





''MÜBAH GÖRÜP EVLENİP AYRILIYORUM''

Ayrıca, hafta sonu İzmir sahnesinde eşi Çağlar Ökten ile yaşadığı romantik anları da paylaşan Sayan, eşinin mütevazı tavırlarını övdü ve ilişkilerinin detaylarını anlattı:

''Evlenip ayrılıyorum, 50 kişiyle çıkıp Kendi yaptığımı mübah görüp evlenip ayrılıyorum. 50 kişiyle çıkıp da 50 kişiyle bilmem ne yapmıyorum. Bu kadar basit. Sahne heyecanıyla evlilik tarihini unuttum. Çok şükür esprilerimi hoş karşılayan bir eşim var.

Çağlar magazinde nasıl davranacağını kestiremiyor. Odak noktasında olmayı sevmiyor. Bana bu iyi geldi. Eğitmen bir adam. Çok kibar, romantik ve kültürlü...''

''7 KİLO FAZLAM VAR, BACAKLARIM AT GİBİ''

Kilo aldığını söyleyen Sayan, kendini Rihanna ve Beyoncé’ye benzettiğini de esprili bir dille ifade etti:

“Bu ara kilo aldım. 7 kilo fazlam var. Bacaklarım at gibiydi. Beyoncé da at gibi, Rihanna da at gibi. Azıcık da at gibi olalım, ne var?”

KİTAP YAZMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sosyal medyada yıllar önceki sözlerinin yeniden viral olmasını değerlendiren Sayan, genç kızlara örnek olması için bir kitap yazmayı düşündüğünü söyledi: Öngörüsü çok yüksek bir kadınım o yüzden yıllar önceki sözlerim hala viral oluyor. Belki sözleri belki samimiyetimi seviyorlar. Sözlerimden olan kitap yazmayı düşünüyorum ve bu kitap genç kızlara örnek olacak. ''

''İLAYDA BANA ANNE DEMESİN''

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın ilişkisiyle ilgili de konuşan Sayan, İlayda'nın projelerinden dolayı evlilik kararını ötelediğini belirtirken kendisine anne demediğini şu sözlerle söyledi:

''Seda hanım diyor. Anne demesini de istemem. Annesi bu dünyada değil. O İlayda'nın kararı bana kalsa hemen evlendiririm.''