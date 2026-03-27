Tayland’da düzenlenen Miss Grand Thailand güzellik yarışmasının ön eleme bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacı Kamolwan Chanago, sahnede konuşma yaptığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

DİŞ PLAKLARI ÇIKTI, KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

The Sun'da yer alan habere göre; Konuşması sırasında diş plakları aniden çıkan Chanago’nun kısa bir an duraksadığı, ardından sırtını dönerek diş plaklarını yerine yerleştirdiği görüldü. Bu anların ardından sahnede kalmaya devam eden yarışmacı, konuşmasını tamamladı. Profesyonel bir davranış olarak alkış aldı. Birçok kişi ise plakları takma diş sandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Chanago’nun soğukkanlı tavrı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Pek çok kullanıcı yarışmacının profesyonelliğini överken, görüntüler günün en çok konuşulan anları arasına girdi.

FİNAL HEYECANI YAKLAŞIYOR

Yaşanan bu dikkat çekici an, yarışmanın ön eleme turunda gerçekleşti. Miss Grand Thailand finali hafta sonunda yapılacak ve kazanan isim, Miss Grand International 2026’da Tayland’ı temsil edecek.