İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı.

"Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım" ifadelerini kullanan Duran'ın "Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucunda negatif çıkacağından kesinlikle eminim" dediği öğrenildi.

'FİKRET ORMAN İLE 2025'TEN BERİ BİRLİKTEYİZ'

İfadesinin devamında aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a da değinen Duran şunları söyledi:

"Bildiğim kadarı ile Fikret Orman'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır.

Ayrıca Fikret Orman ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir.

Yine ifade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."