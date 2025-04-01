İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi konuk edecek Manchester City'de Erling Haaland'dan şoku yaşanıyor.

FA Cup çeyrek final maçında Bournemouth karşısında sakatlık yaşayan Erling Haaland'ın sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Pep Guardiola, "Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası'na hazır olur." ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Erling Haaland, 5 hafta sonra forma giymesi halinde 10 Mayıs'taki Southampton maçına hazır olacak. Sakatlığının 7 haftaya uzaması halinde ise olası bir F. A Cup finalinde (17 Mayıs) oynaması tehlikeye girebilir.

Manchester City, 7 hafta içinde sırasıyla Leicester City, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Wolves, Southampton, Bournemouth ve Fulham ile karşı karşıya gelecek.