Doruk Madencilik bünyesinde çalışırken aylardır biriken maaş ve tazminat haklarını alamadıkları gerekçesiyle yollara düşen maden işçilerinin Ankara yürüyüşü olaylı bitti. İşçilerin hak arayışına polis müdahale etti.
ENERJİ BAKANLIĞI YOLUNDA SERT ARBEDE
Direnişlerinin sekizinci gününde seslerini duyurmak amacıyla Enerji Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçen madencilerin önü polis ekipleri tarafından kesildi. İşçiler ile emniyet ekipleri arasında yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. Çıkan sert arbede sonucunda polis ekipleri gruba fiziksel müdahalede bulundu.
SENDİKA BAŞKANI VE İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olaylı anlarda eyleme öncülük eden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve eyleme katılan çok sayıda maden işçisi polis ekiplerince yaka paça gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında polis araçlarına zorla bindirilen madencilerin duruma gösterdiği tepki anbean kameralara yansıdı.
BAŞARAN AKSU HENÜZ YENİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Başaran Aksu “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 9 Nisan'da tutuklanmış, 5 günün ardından tahliye edilmişti.
"AÇIM BEN AÇ"
Ekipler tarafından götürülen bir maden işçisinin bölgede yankılanan "Açım ben aç" diye isyan etti.