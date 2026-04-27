İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, deplasmanda Torino ile 2-2 berabere kaldı. Thuram ve Bisseck'in golleriyle 2-0 öne geçen Inter, Torino'nun Simeone ve Vlasic (pen.) ile bulduğu gollere engel olamadı ve maçta galip gelen olmadı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise yedek başladığı karşılaşmada süre almadı.

Karşılaşmadan saatler sonra İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun kas yaralanması yaşadığını ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini yazdı. Türkiye'de ise gözler Milli Takım kaptanının Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağına çevrildi...

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Palmeri, haberinde Hakan'ın 2026 Dünya Kupası'na dek hazır hale geleceğini belirtti. Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asist ile 19 gole doğrudan katkı sağladı.