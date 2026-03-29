Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “STRATCOM Zirvesi 2026” programında bölgesel ve küresel son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Yemen’in de savaşa dahil olmasının ardından dikkat çeken uyarılar yaptı.

'DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ'

Orta Doğu’daki savaş cephesinin genişlemesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bu, İsrail’in savaşı değil; bütün dünya bunun bedelini ödüyor. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu’nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız” dedi.

Fidan, küresel kamuoyunun sürece dair farkındalığının arttığını vurgulayarak, “Bu bir tasarlanmış kaos. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Orta Doğu’daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil” sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Pakistan’a gitti.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Dün yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad’da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart’ta Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirecektir” bilgisi verildi.