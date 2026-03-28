A Haber'de canlı yayına çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran-ABD-İsrail savaşını değerlendirdi. Fidan, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu.

Türkiye’nin en başından beri hedefinin savaşı önlemek olduğunu belirten Fidan, Başlayan çatışmaları durdurmak ile yayılmasını engellemeyi temel öncelik olarak tanımladı.

Fidan Türkiye’nin bu sürecin dışında kalması gerektiğini vurguladı. "Bir numaralı hedefimiz savaşı durdurmak. Aynı zamanda savaşın daha fazla genişlememesi büyük önem taşıyor. Çatışmaların diğer ülkelere sıçramaması bölgede kalıcı düşmanlıklar ile istikrarsızlık yaratmaması kritik bir noktadır. Umuyoruz ki bu durum bir şekilde sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Fidan “Müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedilmiş gibi görünüyor. En azından görüşmeler başladı. Mesajlar Pakistan aracılığıyla iletiliyor. Amerikalılar bu konuyu bizimle koordine ediyor ve biz de İranlıları bilgilendiriyoruz,” diye konuştu.

Ülkeler arası düşmanlığın yıllarca sürebileceğini hatırlatan Dışişleri Bakanı; bu durumun iş birliğini, kalkınmayı ile refahı engelleyeceğini ekledi. Tüm çabaların savaşı önlemeye yönelik olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Diğer ülkelerin de savaşın yarattığı tehditleri fark ettiğini belirten Fidan çatışmaları bitirmek adına müzakerelerin başladığını duyurdu.

ABD'nin görüşmeler sürecini "Türkiye ile koordine ettiğini" belirten Fidan, elde edilen bilgileri İran tarafına aktardıklarını duyurdu.

Bakan, "uluslararası toplumda müzakerelere yönelik güçlü bir talep bulunuyor. Bu beklentinin somut eyleme dönüşmesi gerekiyor" sözleriyle görüşmelerin önemini vurguladı.

Fidan "Türkiye bu doğrultuda her türlü çabayı gösteriyor" diye ekledi. Krizin ilk aşamalarından itibaren diplomatik trafik yoğunlaştı.

Bakan "Avrupa, Rusya, Çin ile diğer Asya ülkelerinden mevkidaşlar Türkiye ile sık sık temas kuruyor. Bu ülkeler hem gelişmeleri anlamaya çalışıyor hem de savaşı durdurmanın yollarını arıyor" diye ekledi.