Sezon sonunda seçim kararı alan Fenerbahçe'de Hakan Safi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Safi, şu ifadeleri kullandı: ⁠''%100 adayım. Kesinlikle Aziz Yıldırım da aday olursa çekilmeyeceğim. Kim olursa olsun buradayım. Mehmet Ali Aydınlar çekilirse şaşırmayın. Kendimden, ekibimden, yapacaklarımızdan ve kazanacağımızdan çok eminim. Götürüp 10 bin tane imzayı teslim ettiğimde zaten bunu herkes görür.''

YÖNETİMİM HAZIR

⁠''Yönetimimin %80'i hazır. Yeri ve zamanı geldiğinde hepsini açıklayacağız. Seçim kararı yeni açıklandı. Ben Dünya'nın en büyük limanlarından birini yaptım. Stadyumumuzu olduğu yerde yeniden yaparız... Kapasitesini ve loca sayısını arttıracağız.''

AYDINLAR'A SERT SÖZLER

''Kulübe sponsorluk veya hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 Milyon $ verdim. Mehmet Ali bey, o gün söz verdiği 45 Milyon €'yu -bugün 100 Milyon € olmuştur güncel kur olarak-, önce bir onu ödesin. Sonra bir 50 Milyon $ hibe etsin benim verdiğim gibi. Yarışa bir 2-2 başlayalım önce... 3 Temmuz'da Galatasaraylılar bize zarar verdi. Mehmet Ali Aydınlar da o dönemde onlarla beraberdi. Biz Galatasaraylılarla iş yapmayacağız. Galatasarayla maddi manevi mücadele etmek için tüm gücümüzle geliyoruz... TFF ise TFF, Ankara ise Ankara, Yurt dışı ise Yurt dışı... Her türlü ilişkimizi, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz tüm problemleri aşacağız... Çok adaylı olmak demokrasi için güzeldir. Ben çekilmeyeceğim.''