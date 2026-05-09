Fenerbahçe 7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de şu ana kadar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. 2 isim de yönetimlerini belirliyor.

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kiğılı, "Ben Hakan Safi’nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe’de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim. Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium’u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe’yi ele almalı.." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kiğılı daha önce Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer almıştı.