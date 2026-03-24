Gazeteci Hakan Tosun cinayetine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

T24'ün haberine göre; ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran ekolojist ve gazeteci Hakan Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darbedildiği öğrenildi. Tosun, kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan Tosun’un, bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı ifade edildi. Tosun, 13 Ekim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tosun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA SUÇLAMA YOK

Tosun’a saldıran kişiler, olay anında orada bulunan Y.Ö.’nün kaçış aracını kullandığını söylemelerine rağmen iddianamede Y.Ö. hakkında herhangi bir suçlamaya yer verilmedi. Y.Ö. olaya ilişkin verdiği ifadesinde ise Tosun’a saldıran arkadaşını olay yerinden uzaklaştırmak istediğini söyledi. Tosun’un avukatları, motosikletli üçüncü kişi Y.Ö hakkında “kasten öldürmeye iştirak”ten suç duyurusunda bulunmuştu.

ATK RAPORU: ÖLÜM BEYİN KANAMASI SONUCU MEYDANA GELDİ

Olaya ilişkin olarak rapor düzenleyen Adlî Tıp Kurumu, Tosun’un ölümünün “kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu” meydana geldiğini yazdı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede olayı değelendiren savcılık, Tosun’a saldıran kişilerin saldırıyı kasten yapmış olmaları nedeniyle Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmalarını istedi. İddianameyi kabul eden Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma için 6 Mayıs’a gün verdi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 akşamı Esenyurt’ta saldırıya uğradı. Yol kenarında baygın halde bulunan Tosun hastaneye kaldırıldı ancak üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamadı.

Bu nedenle de ailesine günlerce ulaşılamadı. Hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı, yoğun bakıma alındı. Ancak üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Polis soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.