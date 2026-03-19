NOW TV'de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, Saba Tümer'le programına konuk oldu. Program sırasında rol arkadaşı İlhan Şen’in sürpriz bağlantısı, Yılmaz’ı adeta şoke etti ve o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

''ŞANLIURFA HAYATIMIZA DOKUNDU''

Saba Tümer’in “Şanlıurfa şivesi” sorusuna Yılmaz, “Şanlıurfa gerçekten hayatımıza dokundu. Normal hayatta da şivemiz kayabiliyor. Siz bizi otelde görün,” yanıtını verdi.

''AİLEMDEN GİZLİ AJANSA GİTTİM''

Yılmaz, oyunculuğa 12 yaşında karar verdiğini itiraf ederek, “Ailemden gizli gizli ajansa gittim,” dedi.

ROL ARKADAŞINDAN SÜRPRİZ BAĞLANTI

İlhan Şen, Tümer’in “Nasıl geçiyor Urfa günleri?” sorusuna, “Urfa günleri hızlı ve aksiyonlu geçiyor. İyi sohbetler, kocaman öpüyorum,” şeklinde yanıt vererek programa renk kattı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin hayranları, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in programdaki bu sürpriz anlarını sosyal medyada büyük ilgiyle paylaştı.