Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da dünya evine girmişti. 16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çiftten Ergenç, katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında eşiyle tanıştığı anı anlattı.

İşte Halit Ergenç'in çarpıcı açıklamaları…

"KEŞKEK YERKEN TANIŞTIK"

* Ben sokakta büyüdüm. Çocuklarımı da böyle bir ortamda büyütmek isterdim.

* Bergüzar'la Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık.

* Evliliğin en zor yanı iki farklı insanın yan yana gelmesi.

* Çocuklarımın benden almasını istediğim özelliğim, her gün ellerini yıkayıp duş alsınlar. Ellerini ağızlarına sokup her gün hasta oluyorlar çünkü!

* Kız babası olmanın en zor yanı, bütün iplerin onun elinde olması.

* Bergüzar'ın bir huyunu değiştirecek olsam, telaşını ve olaylardaki ilk paniğini azaltırdım.

* Ajda Pekkan ve Leman Sam'a vokalistlik yaptım. Müthiş bir deneyimdi. Leman dünya iyisi bir insan. Ajda Günay'da çalışıyordu. Ben o zaman dansçıydım. Mavi taytlı dönemim. Bergüzar'la birlikte çalışmak çok güzel. Ekstra bir zevk oluyor. Birlikte oynadığımız dizileri izlediğimizde gözlerimiz doluyor.

* Sesimi beğenmem.

* Gençken köpek gibi çalışıyordum.

* Batıl inancım yok.

* Hayatta perukla gezemem.

* Kolay kolay sinirlenmem.

* Tahin ve keçiboynuzu pekmezine alerjim olsa kahrolurdum.

* Bazı şeyleri kontrol etmeyi bıraktım.