Bartın'da bugün sabah saatlerinde Bartın Üniversitesi Yazıcılar Kampüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi.
ARALARINDA ÖĞRENCİLER DE VAR
Kazanın şiddetiyle hem otobüste hem de otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralıların olduğu öğrenildi. Gelen ilk haberlere göre, yaralanan yolcular arasında kampüse gitmekte olan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.