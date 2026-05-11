İran'da devam eden savaşın küresel enerji maliyetlerini hızla tırmandırması üzerine Hindistan hükümeti, ülke ekonomisini korumak adına olağanüstü önlemleri devreye aldı.

Başbakan Narendra Modi, 1,4 milyar vatandaşına hitaben yaptığı açıklamada, artan ithalat faturaları ve eriyen döviz rezervleri karşısında kritik bir tasarruf dönemi başlatıldığını duyurdu.

Hükümetin acil durum planı kapsamında, ülkenin dış ticaret açığında önemli bir paya sahip olan altın ithalatını sınırlamak amacıyla vatandaşlardan düğün ve benzeri törenler için altın alımını tamamen durdurmaları istendi.

EVDEN ÇALIŞMA ÇAĞRISI YAPILDI

Ekonomik baskıyı hafifletmek adına sosyal ve iş yaşamına yönelik radikal kısıtlamalar da gündeme taşındı. Başbakan Modi, akaryakıt tüketimini azaltmak için pandemi dönemindeki evden çalışma ve çevrimiçi toplantı modellerine geri dönülmesi çağrısında bulunurken, ulaşımda toplu taşıma ve araç paylaşımının tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Enerji tasarrufunun yanı sıra gıda ve tarım sektörünü de kapsayan önlemler çerçevesinde, ailelerin yemeklik yağ tüketimini azaltması ve çiftçilerin kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmesi talep edildi.

SEYAHATLERİN ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLDİ

Döviz rezervlerinin korunmasını milli bir öncelik olarak tanımlayan Hindistan yönetimi, zorunlu olmayan seyahatlerin askıya alınmasını ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledi.

Asya genelinde enerji krizine karşı alternatif arayışlar sürerken, Hindistan'ın bu hamlesi, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yükselen ekonomiler üzerindeki ağır mali yükünü bir kez daha gözler önüne serdi.