İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney İran Devlet Basını aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Ancak açıklamayla birlikte Hamaney'in ne yüzü paylaşıldı, ne de durumu hakkında açıklama yapıldı.

Hamaney, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir dönemin başladığını" vurguladı ve Basra Körfezi ve Boğaz'ın İran için bir nimet olduğunu söyledi.

Hamaney'in ateşkesten haftalar sonra hala yazışmalarla iletişim kurması şüpheleri arttırdı. Beyaz Saray uzmanları İran'ın dini liderinin canlı olduğunu düşündüklerini belirtse de gizemli açıklamalar şüpheyi arttırdı.

ABD basınının İranlı kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre Hamaney bacağından ve elinden ağır yaralandı, yüzünde ise simasını değiştiren ağır yaralar bulunuyor.

Plastik cerrahi yoluyla Hamaney'in siması düzeltilmeye çalışıldığı biliniyor, ancak Hamaney'in nerede olduğu ve kimler tarafından tedavi edildiği İran tarafından saklanan bir sır olarak kaldı.

Nitekim Hamaney'in hayatta olduğu Rusya tarafından doğrulandı. Kremlin'e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldı. Mesajın içeriği hakkında yorum yapılmadı.

HAMANEY'İN AÇIKLAMASI

Hamaney, "İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik denetimini artıracağı ve bölgeyi 'ABD etkisinden arındırılmış' yeni bir döneme taşıyacağını" ilan etti.

Bildiri, Fars Körfezi’ni sadece kritik bir su yolu değil, İran kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve "ilahi bir lütuf" olarak tanımladı.

Batılı güçlerin bölgedeki varlığını yüzyıllardır süregelen bir "tamahkarlık" ve "istikrarsızlık kaynağı" olarak niteleyen açıklamada Hamaney, Washington’ın son dönemdeki askeri hamlelerinin "aşağılayıcı bir başarısızlıkla" sonuçlandığını savundu.

Hamaney'e göre, ABD üsleri artık müttefiklerini korumak bir yana, kendi güvenliklerini dahi sağlama kapasitesinden yoksun durumda.

İran’ın nükleer teknolojiden balistik füze programlarını, nano teknolojiden biyoteknolojiye kadar uzanan bilimsel kapasitesini "ulusal bir kale" olarak nitelendiren Hamaney, dünya genelindeki 90 milyon İranlının bu kapasiteyi savunmak için birleştiği söyledi.

En dikkat çekici unsur ise Hürmüz Boğazı için önerilen "yeni yönetim" ve "hukuki kurallar" vurgusu oldu.

Teknik ayrıntıları henüz netleşmemekle birlikte bu söylem, İran Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları’nın su yolu üzerindeki fiili denetimini daha iddialı bir boyuta taşıyacağının ve "hasım güçlerin" faaliyetlerinin kısıtlanacağının sinyallerini verdi.

Hamaney, Tahran’ın Körfez bölgesinin güvenliğini sağlayacağını ve kendi ifadesiyle “düşmanın su yollarını kötüye kullanmasını” ortadan kaldıracağını söyledi.

Dini Lider, boğazın yeni yönetim biçiminin tüm Körfez ülkelerine huzur, ilerleme ve ekonomik faydalar getireceğini de sözlerine ekledi.

PEKİ NASIL?

Hamaney'in açıklaması Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinde mutlak üstünlük ilan etse de ABD ablukasına alınmış Hürmüz Boğazı'nda 'yeni dönemin' nasıl başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.