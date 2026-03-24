Uzmanlar, balık tüketiminin yalnızca bayram veya belirli perhiz dönemleriyle sınırlandırılmaması gerektiğini, bu alışkanlığın düzenli hale getirilmesinin sağlık açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme protokollerine göre, yetişkin bir bireyin haftada en az iki kez 120–150 gramlık porsiyonlar halinde balık tüketmesi öneriliyor. Bu tüketim planında haftada en az bir öğünün uskumru, sardalya veya somon gibi yağlı balık türlerine ayrılması gerektiği bildirildi.

EN YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP BALIK TÜRÜ

Balık türleri arasında yapılan kıyaslamalar, yüksek fiyatlı türlerin her zaman en yüksek besin değerini sunmadığını ortaya koymaktadır. Erişilebilir ve ekonomik türlerin besleyicilik kapasitesi şu şekilde analiz edildi:

- Sardalya; Omega-3, kalsiyum ve D vitamini içeriğiyle öne çıkarken, uskumru somon balığına oranla daha düşük maliyetli bir sağlıklı yağ kaynağı olarak değerlendiriliyor.

- Hek, alabalık ve çipura gibi türler, daha hafif bir lezzet profili sunmalarının yanı sıra yüksek kaliteli protein kaynağı olarak somon ve uskumru gibi yağlı türlere alternatif teşkil ediyor.

- Küçük hacimli yağlı balıkların, büyük yırtıcı balık türlerine oranla bünyelerinde çok daha az ağır metal biriktirdiği, bu nedenle biyolojik güvenlik açısından daha avantajlı oldukları saptanmıştır.

BESİN DEĞERLERİNİ KAYBADEBİLİYOR

Besin değerinin korunması noktasında pişirme teknikleri arasında belirgin farklar bulunuyor. Balığın fırınlanması, ızgara yapılması veya haşlanması en sağlıklı yöntemler olarak kabul edilmektedir; derin yağda kızartma yöntemi ise besin profilini olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu listenin dışında tutuluyor.

Ayrıca, konserve edilmiş sardalya ve uskumru gibi ürünlerin, taze balığa hızlı ve besleyici bir alternatif sunduğu, akşam yemeği planlamalarında temel protein kaynağı olarak kullanılabileceği kaydedildi.