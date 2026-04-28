Pek çok tarifte kabartma tozu, unla birlikte erkenden karışıma dahil edilir. Ancak uzman kimyagerlere göre, kabartma tozunun içindeki sodyum bikarbonat ve asitler, sıvı ile temas ettiği anda tepkimeye girerek karbondioksit gazı üretmeye başlar. Eğer hamuru fırına vermeden önce çok fazla bekletirseniz, o mucizevi kabarcıklar fırına girmeden söner. Sonuç? Basık ve içi hamur kalmış bir kek.

ELEME İŞLEMİ ÖNEM TAŞIYOR

"Nasıl olsa karışıyor" diyerek kabartma tozunu direkt paketten döküyorsanız hata yapıyorsunuz.

Kabartma tozunun un ve kakao gibi kuru malzemelerle birlikte en az iki kez elenmesi gerekiyor. Bu işlem, tozun hamurun her noktasına homojen dağılmasını sağlayarak bölgesel kabarmaların önüne geçer ve kekin ortasının çökmesini engeller.

SICAKLIK VE SAKLAMA KOŞULLARI

Pek çoğumuz kabartma tozunu ocağın yanındaki baharatlıkta veya nemli bir dolapta saklıyoruz. Oysa kabartma tozu neme ve yüksek ısıya karşı aşırı hassastır. Nemle temas eden toz, paketin içinde bayatlar ve aktif özelliğini yitirir.

Küçük Bir Test: Kabartma tozunuzun hala taze olup olmadığını anlamak için yarım çay bardağı sıcak suya bir çay kaşığı toz dökün. Eğer anında güçlü bir köpürme olmuyorsa, o paketi çöpe atma vaktiniz gelmiş demektir.

POFUDUK TARİFLERİN SIRRI ZAMANLAMADA

Kusursuz bir kabarma için altın kural şudur: Kabartma tozunu ekledikten sonra hamuru gereğinden fazla çırpmayın ve vakit kaybetmeden önceden ısıtılmış fırına sürün. Kimyasal tepkimeyi fırının içinde başlatmak veya devam ettirmek, o hayal ettiğiniz "bulut gibi" dokuya ulaşmanın tek yoludur.