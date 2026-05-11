Ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabında gerçekleşen son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Hande Erçel'in, menajeri Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu "ID İletişim" ajansının ibaresini profilinden kaldırdığı görüldü.
Ünlü oyununun ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.
Bu gelişmeyle birlikte Hande Erçel'in sözleşmesini sonlandırıp sonlandırmadığı hayranları tarafından merak konusu oldu.
ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alındı ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı'nın 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak 2025'te tutuklanmıştı.