Son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez sosyal medya hamlesiyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun, menajerlik ajansı ID İletişim ile stil danışmanı İnan Kırdemir’i takipten çıkması dikkat çekti. Erçel’in ayrıca ajansı profilinden de kaldırdığı görüldü.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre Hande Erçel’in bu kararı, dünyaca ünlü bir markanın defilesiyle ilgili gelişmelerin ardından geldi.

SERENAY TERCİH EDİLDİ İDDİASI, TAKİPTEN ÇIKARDI

Snob Magazin’de yer alan habere göre Erçel’in söz konusu defileye katılmak istediği, ancak markanın tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandığı öne sürüldü. Aynı organizasyonda stil danışmanı İnan Kırdemir’in de Serenay Sarıkaya ile birlikte yer alması dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından Hande Erçel’in İnan Kırdemir’i ve bağlı olduğu ID İletişim’i takipten çıkması, sosyal medyada “kıskançlık” iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak konuya ilişkin taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.





Yaşanan bu sosyal medya hamlesi kısa sürede gündem olurken, Erçel’in kararı hayranları arasında da farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bunun profesyonel bir tercih olduğunu savunurken, bazıları ise iddia edilen rekabetin etkili olduğunu öne sürdü.



