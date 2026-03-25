İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçlarına ilişkin incelemeler sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Hande Erçel de yer aldı.

HANDE ERÇEL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Hande Erçel’in yurt dışında tatilde olması nedeniyle operasyon kapsamında gözaltına alınamadığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, çok sayıda ismi kapsıyor.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında Fikret Orman gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında dikkat çeken birçok kişi yer aldı.

Listede Burak Elmas, Fikret Orman, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Tuğçe Özbudak gibi isimlerin bulunduğu öğrenildi.