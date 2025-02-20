Meslektaşı Barış Arduç ile başrolde yer aldığı 'Rüzgara Bırak' filmindeki cesur sahneleriyle gündemde olan oyuncu Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldığı iddia edilmişti.
Hakan Sabancı 'Gel Konuşalım' programına "Yok öyle bir şey. Söylentiler yanlış. Fanlar fazla zorluyor" açıklamasını yapmıştı.
Söylentilerin ardından Hande Erçel ile Hakan Sabancı birlikte İspanya'ya gitti.
Ünlü çift, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaşan Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda tribünden izledi.
Bu anları da Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Böylece ünlü çift ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.