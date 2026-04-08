25 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 ünlü isim gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan oyuncu Hande Erçel için de yakalama kararı çıkarılmıştı.



Operasyon sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye döneceğini belirten Erçel kısa süre sonra ülkeye dönüş yaparken, havaalanında gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI



Ünlü isimlerin yasaklı madde kullanımına yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Erçel'in verdiği saç, kan ve idrar örneklerinin sonuçları ortaya çıktı.



32 yaşındaki Erçel'in tüm test sonuçları negatif çıktı.

