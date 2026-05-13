Fransa'nın Bordeaux limanına Salı gecesi yanaşan dev yolcu gemisinde bulunan 1.700'den fazla kişi Norovirüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları resmi açıklamada bu kararın 90 yaşındaki bir yolcunun ölümü ve gemide baş gösteren şiddetli salgın şüphesi üzerine alındığını bildirdi.

Çoğunluğu İngiliz ve İrlandalı olan yolcunun 1.233 yanı sıra 514 mürettebat da gemide mahsur kaldı.

Şimdiye kadar 50 yolcuda mide rahatsızlığı semptomları görüldü. Otoriteler norovirüs varlığını tespit etmek amacıyla karantinaya alınan gemide geniş kapsamlı laboratuvar incelemeleri başlattı.

Sağlık ekipleri gemi içindeki durumu kontrol altına almak adına çalışmalarını titizlikle yürütmeye başladı.

Her hafta binlerce insanı taşıyan devasa gemi limanda sessizce bekliyor.

KORKU DOLU BEKLEYİŞ

Ambassador Cruise Line şirketine bağlı gemi yolculuğuna 6 Mayıs tarihinde Shetland Adaları'nda başladı.

İspanya istikametine gitmesi planlanan rota üzerinde gemi Belfast ile Liverpool ve Brest limanlarına uğradı.

Mevcut salgın şüphesi geminin seyrini tamamen belirsizliğe sürükledi. Yetkililer gemideki enfeksiyon şüphesini en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

50 KİŞİDE BELİRTİLER VAR

Norovirüs belirtileri gösteren 50 kişinin sağlık durumu anlık olarak takip ediliyor.

Test sonuçları netleşene kadar geminin limandan ayrılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Şirket yetkilileri yerel makamlarla sürekli iletişim halinde kalarak yolcuların güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

Gemi bir sonraki rotasına güvenle devam edebilmek için gelecek testler sonucu verilecek nihai kararı bekliyor.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, sindirim sisteminde iltihaplanmaya yol açan ve dünya genelinde sindirim sistemini etkileyen salgınlarının ana nedeni olan yüksek derecede bulaşıcı bir virüs.

Enfeksiyon genellikle hijyenik olmayan gıda veya suyun tüketilmesi, virüs bulaşmış yüzeylere temas edilmesi veya enfekte bir kişiyle doğrudan temas yoluyla yayılır.

Belirtiler; bulaşmadan sonraki 12 ila 48 saat içinde başlayan kusma, ishal, mide krampları ve bulantıyı içeriyor.

Virüs, alkol bazlı el dezenfektanlarına karşı dirençli olduğu için korunmada ellerin sabun ve suyla yıkanması büyük önem taşıyor.

Herhangibir tedavisi olmayan hastalığa karşı tek çare, dinlenme. Bu esnada hastaya sıvı ve besin takviyesi yapılması çok önemli.

Çoğu hasta 1 ila 3 gün içinde iyileşirken, virüsün dış ortama dayanıklılığı ve düşük enfeksiyon dozu hızlı yayılmasına sebep olabiliyor.