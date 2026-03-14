ABD ile İran arasında süren gerilim, İran’ın petrol ihracatında kilit rol oynayan iki adaya düzenlenen saldırıyla yeniden yükseldi. Washington yönetiminin, İran’ın petrol sevkiyatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası ve Ebu Musa Adası’nı hedef aldığı bildirildi.

İranlı yetkililer saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Buşehr Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hark Adası’ndaki petrol tesislerinde faaliyetlerin normal şekilde sürdüğü ve altyapıda ciddi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıda kullanılan HIMARS roket sistemlerinin komşu ülkelerin topraklarından ateşlendiğini ileri sürdü. Arakçi, “Dün gece HIMARS adını verdikleri kısa menzilli bir roket sistemiyle Hark Adası ve Ebu Musa Adası’na saldırdılar. Bunu komşularımızın topraklarından yaptılar.” ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, roketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’nden fırlatıldığını öne sürerek, özellikle Ras el-Hayme bölgesi ile Dubai yakınlarında bazı noktaların tespit edildiğini söyledi. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin saldırı için kullanılmasının tehlikeli olduğunu vurgulayan Arakçi, BAE’ye sert mesaj verdi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin saldırıyı BAE’deki bazı noktaları kullanarak gerçekleştirdiğini öne sürdü. Zülfikari, BAE’de ABD askerlerinin bulunduğu liman, iskele ve askeri noktaların “meşru hedef” sayılacağını açıkladı.

BAE yönetimine de mesaj veren Zülfikari, İran’ın ulusal egemenliğini korumak için gerekli adımları atacağını belirtirken, BAE’de yaşayan sivillerden ABD askerlerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.