ABD savaş gemilerindeki yemeklerin niteliği ve miktarındaki yetersizlik, askeri aileleri ile siyasetçiler arasında büyük bir infiale yol açtı. Usa Today tarafından yayımlanan ve "mide bulandırıcı" olarak nitelendirilen yemek fotoğrafları, Pentagon ile Kongre üyelerini karşı karşıya getirdi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve USS Tripoli amfibi hücum gemisinde görevli askerlerin aileleri tarafından paylaşılan fotoğraflar gemilerdeki yemek skandalını ortaya çıkardı.

BİRAZ ET, BİRAZ HAVUÇ

Paylaşılan karelerde; küçük bir miktar nemli kıyılmış et, kuru bir burger köftesi, haşlanmış birkaç parça havuç olduğu görüldü. Bir denizci annesi, oğlunun çatışmalar başladığından bu yana 9 kilo verdiğini söyledi.

Fotoğrafları değerlendiren emekli Tuğamiral Mike Smith, durumun normal olmadığını belirtti. Smith, "Bu görüntüler bana ikmal beklendiğini ancak gerçekleşmediğini söylüyor. Muhtemelen depolarda en arkada kalan, normalde pek tercih edilmeyen ve uzun süredir bekleyen gıdalara başvurulmuş," değerlendirmesinde bulundu.