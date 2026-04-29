Geçtiğimiz yıl Hatay’ın Antakya ilçesinde deneme amaçlı ekimi yapılan enginarda elde edilen verimli sonuçların ardından, bu yıl üretim hedefi büyütüldü. Bölgedeki üreticiler, sezon sonunda yaklaşık 250 bin adet enginar hasadı gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Hatay Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya’ya bağlı Serinyol Mahallesi sınırlarında bulunan bir çiftlikteki enginar üretim sahalarını ziyaret etti. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Türkmen, yetkililerden üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında üretim aşamaları, hasat faaliyetleri ve ürün kalitesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Türkmen, yüksek katma değer sağlayan tarımsal ürünlerin bölge ekonomisi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

İHRACAT İÇİN ÇALIŞMAALAR SÜRÜYOR

Türkmen, enginar üretiminde verimin artırılması ve kalite standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca ihracat potansiyelini geliştirmeye yönelik projelerin de İl Müdürlüğü tarafından kararlılıkla devam ettirildiğini ifade etti.