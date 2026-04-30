Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir camide iki kişinin uygunsuz davranışlar sergilediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

'OTURUP DUA EDİYORDUK'

Skandal görüntüleri cep telefonuyla bir vatandaş kaydetti. Elinde telefonla camiye gelen vatandaş, çiftin yerde yattığını ve uygunsuz davranışlar sergilendiği anları çekerken "Ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Çiftten, "Oturuyorduk dua ediyorduk abi" şeklinde cevap geldi.

'ŞAHISLAR ZİHİNSEL ENGELLİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Valiliği, İskenderun ilçesindeki bir camide çekildiği belirtilen görüntülerin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

Yapılan incelemede, video kaydında iki şahsın cami içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilirken, olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kimlikleri belirlenen şahısların durumlarının ayrıntılı olarak araştırıldığı aktarıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu iki kişinin de zihinsel engelli olduğu ve yüksek dozda ilaç kullandıklarının belirlendiği kaydedildi. Şahısların, 24 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İfadelerinin alınmasının ardından her iki şahsın da tedavi altına alınmak üzere Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edilerek yatışlarının sağlandığı bildirildi.

Hatay Valiliği, olayın hem idari hem de adli boyutunun ilgili birimler tarafından hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.